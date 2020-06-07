Сон: "Анге Постекоглу, ты — легенда "Тоттенхэма" навсегда"
Капитан "Тоттенхэма" Сон Хен Мин прокомментировал увольнение Анге Постекоглу с поста главного тренера.
Накануне "Тоттенхэм" объявил о расставании с Постекоглу. Завоевание трофея Лиги Европы не спасло Анге, провалившего сезон в Премьер-Лиге.
По слухам, многие игроки "Тоттенхэма" испытывают разочарование и даже злость из-за решения руководства уволить Постекоглу, и с помощью сообщения в социальных сетях Сон не оставил сомнений насчет своих чувств.
"Босс. Ты изменил траекторию этого клуба. С первого дня ты верил в себя и в нас, ни секунды не колеблясь, в отличие от других".
"Ты всегда знал, на что мы способны. Ты сделал это в своем стиле. Твой стиль обеспечил этому клубу его лучший вечер за десятилетия. Эти воспоминания останутся на всю жизнь".
"Ты доверил мне капитанскую повязку. Это одна из высочайших почестей в моей карьере. Для меня было невероятной привилегией учиться под своим руководством, и благодаря тебе я стал лучше как игрок и как личность".
"Анге Постекоглу, ты — легенда "Тоттенхэма" навсегда. Спасибо тебе, дружище", — пишет Сон.
07.06.2025 11:00
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