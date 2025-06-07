"Пэлас" обсуждает новый контракт с Матета
"Кристал Пэлас" ведет переговоры со своим нападающим Жан-Филиппом Матета о новом контракте.
По информации BBC, стороны пока не договорились, однако компромисс близок, и ожидается, что вскоре Матета продлит свое пребывание на "Селхерст Парк".
В завершившемся сезоне Матета стал лучшим бомбардиром "Пэлас", забив 17 голов во всех соревнованиях. 27-летний француз помог команде Оливера Гласнера завоевать Кубок Англии.
Ранее ходили слухи, что Матета, чей действующий контракт истекает в 2027 году, стал трансферной целью для "Манчестер Юнайтед", однако Жан-Филипп, суд] по всему, связывает свое будущее с "Пэлас".
07.06.2025 10:00
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