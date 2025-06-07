"Брайтон" близок к покупке Костуласа за 40 млн. фунтов

"Брайтон" близок к приобретению нападающего греческого "Олимпиакоса" Хараламбоса Костуласа за 40 миллионов фунтов.

18-летний Костулас забил семь голов в этом сезоне греческого первенства и своей не по годам зрелой игрой привлек внимание ряда европейских грандов.



Однако Sky Sport Germany утверждает, что "Брайтон" выигрывает борьбу за Костуласа, уже значительно продвинувшись в переговорах о трансфере юниора.



"Брайтон" "очень уверен" в заключении сделки, которую надеется оформить в ближайшие дни, хотя нельзя исключать, что в последний момент "Челси" попытается перехватить Костуласа.