"Брайтон" близок к покупке Костуласа за 40 млн. фунтов
"Брайтон" близок к приобретению нападающего греческого "Олимпиакоса" Хараламбоса Костуласа за 40 миллионов фунтов.
18-летний Костулас забил семь голов в этом сезоне греческого первенства и своей не по годам зрелой игрой привлек внимание ряда европейских грандов.
Однако Sky Sport Germany утверждает, что "Брайтон" выигрывает борьбу за Костуласа, уже значительно продвинувшись в переговорах о трансфере юниора.
"Брайтон" "очень уверен" в заключении сделки, которую надеется оформить в ближайшие дни, хотя нельзя исключать, что в последний момент "Челси" попытается перехватить Костуласа.
07.06.2025 09:00
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