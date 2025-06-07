Тухель сочувствует Постекоглу

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался насчет увольнения своего коллеги Анге Постекоглу из "Тоттенхэма".

Спустя две с небольшим недели после победы в финале Лиги Европы "Тоттенхэм" объявил о расставании с Постекоглу.



В глазах Тухеля увольнение Постекоглу стало еще одним напоминанием о том, что трофеи не всегда являются определяющим фактором для тренера.



"По сути такова наша профессия. Мне жаль каждого тренера, и я испытываю огромные симпатии к каждому тренеру, особенно в такие моменты. Я был в той же ситуации, и это ужасное ощущение".



"Это лишь показывает, что дело не только в трофеях. Если у тебя есть сильная связь с клубом, с руководством, тогда ты можешь выживать сезонами без трофеев".



"Если появляются небольшие сомнения или доверие перестает существовать, тогда даже завоевания трофея после столь многих лет может оказаться недостаточно".



"Я испытываю максимальное уважение к нему. Он обладает огромным характером. Он сказал, что выиграет трофей в своем втором сезоне. Он сделал это. Но это часть профессии. Мы ответственны за результаты и за развитие команды".



"Нравится нам это или нет, иногда мы должны взять на себя полную ответственность за то, что не реализовали весь потенциал команды", — цитирует Тухеля Evening Standard.