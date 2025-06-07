"Ливерпуль" предлагает за Вирца уже 113 млн. фунтов

"Ливерпуль" улучшил до 113 миллионов миллионов фунтов свое предложение о покупке атакующего полузащитника леверкузенского "Байера" Флориана Вирца.

Напомним, "Ливерпуль" начал торги по Вирцу с предложения в 109 млн. фунтов. "Байер" ответил отказом, но два клуба остались за столом переговоров.



Как сообщает Sky Sports, на сей раз "Ливерпуль" выразил готовность заплатить за 22-летнего игрока сборной Германии 113 млн. фунтов, включая 13 млн. фунтов в виде бонусов.



Это всего на 2 млн. фунтов меньше трансферного рекорда Премьер-Лиги, который был установлен в августе 2023, когда "Челси" потратил 115 млн. фунтов на приглашение полузащитника Мойсеса Кайседо из "Брайтона".



"Байер" по-прежнему требует за Вирца 126 млн. фунтов, однако сам Вирц настаивает на переходе в "Ливерпуль", и есть все шансы, что вскоре стороны договорятся.



Всю свою профессиональную карьеру до сих пор Вирц провел в "Байере", в сезоне 2024/25 забив 10 голов и отдав 12 результативных передач в рамках Бундеслиги.