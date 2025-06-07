Приглашение Франка будет стоить "Тоттенхэму" 10 млн. фунтов

Томас Франк "Тоттенхэму" придется раскошелиться на 10 миллионов фунтов, чтобы переманить главного тренера "Брентфорда" Томаса Франка.

Накануне "Тоттенхэм" объявил о расставании с Анге Постекоглу, который вместе со своими помощниками покидает тренерский мостик "шпор" с компенсацией в 5 млн. фунтов, немногим ранее получив от клуба бонус в 2 млн. фунтов за победу в Лиге Европы.

Франк был немедленно возведен в статус фаворита на замену Постекоглу, и ожидается, что вскоре "Тоттенхэм" обратится начет 51-летнего датчанина.

Однако Daily Mirror утверждает, что подписанный в декабре 2022 контракт Франка предусматривает внушительные отступные в 10 млн. фунтов.

Со стороны "Тоттенхэма" также существует интерес к Марку Силве и Андони Ираоле, но первый публично обещал остаться в "Фулхэме", когда отверг интерес из Саудовской Аравии, а второй уже обсуждает новый контракт с "Борнмутом".




Метки Брентфорд, Тоттенхэм, тренеры, Франк

Автор mihajlo   

Дата 07.06.2025 06:00

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  1. bangladesh 07.06.2025 07:53 # bangladesh
    Чисто все рояль и за победу в ЛЕ вбухают на его приглашение

    (ответить)

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