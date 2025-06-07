Приглашение Франка будет стоить "Тоттенхэму" 10 млн. фунтов

"Тоттенхэму" придется раскошелиться на 10 миллионов фунтов, чтобы переманить главного тренера "Брентфорда" Томаса Франка.

Накануне "Тоттенхэм" объявил о расставании с Анге Постекоглу, который вместе со своими помощниками покидает тренерский мостик "шпор" с компенсацией в 5 млн. фунтов, немногим ранее получив от клуба бонус в 2 млн. фунтов за победу в Лиге Европы.



Франк был немедленно возведен в статус фаворита на замену Постекоглу, и ожидается, что вскоре "Тоттенхэм" обратится начет 51-летнего датчанина.



Однако Daily Mirror утверждает, что подписанный в декабре 2022 контракт Франка предусматривает внушительные отступные в 10 млн. фунтов.



Со стороны "Тоттенхэма" также существует интерес к Марку Силве и Андони Ираоле, но первый публично обещал остаться в "Фулхэме", когда отверг интерес из Саудовской Аравии, а второй уже обсуждает новый контракт с "Борнмутом".