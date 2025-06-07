"Ньюкасл" сделал запрос насчет Эланги

"Ньюкасл" сделал запрос насчет приобретения вингера "Ноттингем Форест" Энтони Эланги.

"Ньюкасл" давно интересуется Элангой и вел переговоры насчет Энтони еще в заключительный день летнего трансферного окна прошлого года.



Тогда "Ньюкаслу" не удалось согласовать сделку до дедлайна, однако на сей раз у вышедшийхв Лигу Чемпионов "сорок" будет гораздо больше времени, отмечает Sky Sports.



Эланга совершенно точно не будет стоить дешево, потому что от его контракта остается еще три года, а в завершившемся сезоне 23-летний швед забил шесть голов и отдал 11 результативных передач за "Форест" в Премьер-Лиге.



Ожидается, что "Ньюкаслу" придется раскошелиться на 50 миллионов фунтов или больше, чтобы заполучить бывшего игрока "Манчестер Юнайтед".