МЮ купил главного пешехода Премьер-Лиги в лице Куньи

В завершившемся сезоне новичок "Манчестер Юнайтед" Матеус Кунья больше любого другого игрока в Премьер-Лиге передвигался по полю пешком.

В минувшее воскресенье "Юнайтед" подтвердил приобретение Куньи у "Вулверхэмптона" за отступные в 62.5 млн. фунтов. Бразильский нападающий стал первым летним приобретением "красных дьяволов".



Теперь главному тренеру "Юнайтед" Рубену Амориму предстоит поломать голову над тем, как заставить 26-летнего Кунью бегать.



Статистика показывает, что в сезоне Премьер-Лиги 2024/25 Кунья ходил по полю пешком 77.1% от своего игрового времени, и это высший показатель в дивизионе, сообщает The Sun.



Следом за Куньей значится капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк (76.6%), однако тот был частью второй лучшей в Премьер-Лиге обороны.



Далее следуют другие игроки защиты: Мурильо из "Ноттингем Форест (74.3%), Эзри Конса из "Астон Виллы" (74.2%), Ола Айна из "Форест (73.8%).