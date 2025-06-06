"Арсенал" досрочно прекратил контракт Жоржиньо

"Арсенал" объявил о досрочном прекращении контракта с полузащитником Жоржиньо, который немедленно присоединился к бразильскому "Фламенго".

Ранее на этой неделе "Арсенал" назвал Жоржиньо в числе игроков, чьи истекающие в конце июня контракты продлены не будут.



Однако игрок сборной Италии возвращается на родину в Бразилию чуть раньше, и это позволит ему выступить за "Фламенго" на стартующем позже в июне клубном Чемпионате Мира.



Контракт Жоржиньо с "Фламенго" рассчитан до 2028 года, и на клубном Чемпионате Мира 33-летний полузащитник сможет сыграть против своего бывшего клуба "Челси".