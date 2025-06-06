"Вест Хэм" выкупил Тодибо у "Ниццы"

"Вест Хэм" объявил, что выкупил защитника Жан-Клера Тодибо у французской "Ниццы" после сезона аренды.

Изначально Тодибо прибыл в "Вест Хэм" на правах аренды с опцией выкупа, сыграв 29 матчей за "молотобойцев" во всех соревнованиях.



Посреди сезона Тодибо столкнулся с травмами, однако Жан-Клер преодолел это и утвердился ключевым игроком команды при новом главном тренере Грэме Поттере, выходя в старте на 12 из 13 заключительных матчей "Вест Хэма" в Премьер-Лиге.



"Вест Хэм" остался доволен Тодибо, поэтому воспользовался своей опцией по выкупу 25-летнего француза по заранее оговоренной цене в 39 миллионов евро (32.8 млн. фунтов).



В отличие от Тодибо, заключившего контракт до 2030 года, полузащитник Карлос Солер и нападающий Эван Фергюсон в "Вест Хэме" не останутся после окончания аренды, а вернутся в ПСЖ и "Брайтон", соответственно.