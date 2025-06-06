"Интер" нацелился на Расмуса Хейлунда

Расмус Хейлунд Итальянский "Интер" делает запросы насчет приобретения нападающего "Манчестер Юнайтед" Расмуса Хейлунда.

Хейлунд довольно обнадеживающим образом отыграл свой дебютный сезон за "Юнайтед" после перехода из "Аталанты" за 72 миллиона фунтов в августе 2023.

Однако едва завершившийся сезон был сезоном мучений для Расмуса, который не справился с ролью главного нападающего команды, забив лишь четыре гола в 32 матчах Премьер-Лиги.

Как сообщает The Telegraph, "Юнайтед" не предпринимает активных шагов к избавлению от Хейлунда, однако "красные дьяволы" открыты к диалогу и осведомлены об интересе "Интера".

Источник полагает, что суммы в 38-42 млн. фунтов будет достаточно, чтобы убедить "Юнайтед" отпустить 22-летнего датчанина, хотя "Интер" предпочел бы заключить сделку по аренде с опцией или обязательством по выкупу.




Метки Интер, Манчестер Юнайтед, Хейлунд

Автор mihajlo   

Дата 06.06.2025 21:00

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Последние комментарии:




  1. heyoung 06.06.2025 21:30 # heyoung
    40 млн норм за него

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  2. kapitoxa 06.06.2025 21:18 # kapitoxa
    очень, очень тугой футболист. Буду рад если продадут

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