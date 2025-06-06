"Интер" нацелился на Расмуса Хейлунда
Итальянский "Интер" делает запросы насчет приобретения нападающего "Манчестер Юнайтед" Расмуса Хейлунда.
Хейлунд довольно обнадеживающим образом отыграл свой дебютный сезон за "Юнайтед" после перехода из "Аталанты" за 72 миллиона фунтов в августе 2023.
Однако едва завершившийся сезон был сезоном мучений для Расмуса, который не справился с ролью главного нападающего команды, забив лишь четыре гола в 32 матчах Премьер-Лиги.
Как сообщает The Telegraph, "Юнайтед" не предпринимает активных шагов к избавлению от Хейлунда, однако "красные дьяволы" открыты к диалогу и осведомлены об интересе "Интера".
Источник полагает, что суммы в 38-42 млн. фунтов будет достаточно, чтобы убедить "Юнайтед" отпустить 22-летнего датчанина, хотя "Интер" предпочел бы заключить сделку по аренде с опцией или обязательством по выкупу.
06.06.2025 21:00
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40 млн норм за него
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очень, очень тугой футболист. Буду рад если продадут
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