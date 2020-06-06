"Юнайтед" улучшил предложение по Мбемо

"Манчестер Юнайтед" улучшил свое предложение о покупке вингера "Брентфорда" Бриана Мбемо.

Ранее на этой неделе "Юнайтед" выдвинул свое стартовое предложение по Мбемо в размере 55 миллионов фунтов, включая 10 млн. фунтов в виде бонусов.



"Брентфорд" ответил отказом, однако два клуба продолжили переговоры, и сейчас, утверждает ESPN, "Юнайтед" предпринял вторую попытку и готов заплатить за Мбемо уже свыше 60 млн. фунтов.



Несмотря на интерес ряда других клубов, включая "Ньюкасл", Мбемо предпочитает именно "Юнайтед", и непопадание "красных дьяволов" в еврокубки не смущает 25-летнего игрока сборной Камеруна.



Мбемо значительно бы усилил атакую "Юнайтед" — в завершившемся сезоне Бриан забил 20 голов и отдал семь результативных передач в рамках Премьер-Лиги.