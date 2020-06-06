"Юнайтед" улучшил предложение по Мбемо
"Манчестер Юнайтед" улучшил свое предложение о покупке вингера "Брентфорда" Бриана Мбемо.
Ранее на этой неделе "Юнайтед" выдвинул свое стартовое предложение по Мбемо в размере 55 миллионов фунтов, включая 10 млн. фунтов в виде бонусов.
"Брентфорд" ответил отказом, однако два клуба продолжили переговоры, и сейчас, утверждает ESPN, "Юнайтед" предпринял вторую попытку и готов заплатить за Мбемо уже свыше 60 млн. фунтов.
Несмотря на интерес ряда других клубов, включая "Ньюкасл", Мбемо предпочитает именно "Юнайтед", и непопадание "красных дьяволов" в еврокубки не смущает 25-летнего игрока сборной Камеруна.
Мбемо значительно бы усилил атакую "Юнайтед" — в завершившемся сезоне Бриан забил 20 голов и отдал семь результативных передач в рамках Премьер-Лиги.
06.06.2025 19:00
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