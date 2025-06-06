"Арсенал" начал переговоры о покупке Шешко
"Арсенал" официально обратился к немецкому "РБ Лейпциг" насчет приобретения нападающего Беньямина Шешко.
Ранее спортивный директор "Арсенала" Андреа Берта лишь собирал информацию насчет 21-летнего Шешко и других нападающих, которые интересны его клубу.
Однако в последние 48 часов "Арсенал" сделал следующий шаг и начал переговоры с "РБ Лейпциг" по согласованию условий трансфера Беньямина, утверждает Sky Sport Germany.
Несмотря на определенный прогресс в переговорах, "Арсенал" пока не выдвигал свое предложение.
"Арсенал" имеет давний интерес к Шешко, задумываясь о приглашении игрока сборной Словении еще прошлым летом и затем в январе.
В завершившемся сезоне Шешко забил 21 гол и отдал шесть результативных передач за "РБ Лейпциг" с учетом всех соревнований.
06.06.2025 18:00
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