"Арсенал" начал переговоры о покупке Шешко

"Арсенал" официально обратился к немецкому "РБ Лейпциг" насчет приобретения нападающего Беньямина Шешко.

Ранее спортивный директор "Арсенала" Андреа Берта лишь собирал информацию насчет 21-летнего Шешко и других нападающих, которые интересны его клубу.



Однако в последние 48 часов "Арсенал" сделал следующий шаг и начал переговоры с "РБ Лейпциг" по согласованию условий трансфера Беньямина, утверждает Sky Sport Germany.



Несмотря на определенный прогресс в переговорах, "Арсенал" пока не выдвигал свое предложение.



"Арсенал" имеет давний интерес к Шешко, задумываясь о приглашении игрока сборной Словении еще прошлым летом и затем в январе.



В завершившемся сезоне Шешко забил 21 гол и отдал шесть результативных передач за "РБ Лейпциг" с учетом всех соревнований.