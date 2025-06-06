Родриго стал целью номер один "Арсенала" на лето

Фланговый нападающий испанского "Реала" Родриго стал трансферной целью номер "Арсенала" на это лето.

Родриго способен сыграть не только на левом фланге, но по всему фронту нападения, включая позицию центрального форварда.



Как раз эта универсальность заставила "Арсенал" поместить Родриго во главу своего шорт-листа, утверждает Sky Sports, хотя "канониры" по-прежнему рассматривают и другие цели.



В завершившемся сезоне Родриго не имел твердого места в стартовом составе "Реала", однако новый главный тренер Королевского клуба Хаби Алонсо дорожит 24-летним бразильцем и хочет убедить того остаться.



Даже если Алонсо не сможет отговорить Родриго от отъезда из Мадрида, "Арсеналу" предстоят сложные переговоры насчет стоимости и зарплаты игрока.



Среди форвардов "Арсенал" также интересуется Александером Исаком из "Ньюкасла", Виктором Дьекерешем из "Спортинга" и Беньямином Шешко из "РБ Лейпциг". А в число фланговых нападающих, которые находятся на радаре, у "канониров", входят Морган Роджерс из "Астон Виллы", Нико Уильямс из "Атлетика", Лерой Сане из "Баварии". Родриго позволил бы лондонцам разом закрыть эти две позиции.