"Пэлас" обдумывает покупку Усмана Диоманде

"Кристал Пэлас" изучает возможность приобретения центрального защитника лиссабонского "Спортинга" Усмана Диоманде.

Этим летом "Пэлас" с высокой вероятностью лишиться своего капитана Марка Гехи, от контракта которого остается один год.



Поэтому обладатели Кубка Англии заранее готовятся к уходу Гехи и готовы предпринять амбициозную попытку заполучить Диоманде, утверждает The Telegraph.



На протяжении трех последних сезонов Диоманде регулярно просматривали скауты ведущих клубов Премьер-Лиги, и сейчас 21-летний ивуариец оценивается минимум в 45 миллионов фунтов.



Контракт Диоманде истекает в 2027 году, и в "Спортинге" понимают, что это может сказаться на трансферной стоимости, если Усман не покинет Лиссабон этим летом.