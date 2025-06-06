Невилл призвал "Юнайтед" не продавать Майну

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл выступил против того, чтобы "красные дьяволы" продавали полузащитника Кобби Майну этим летом.

Из-за непопадания в еврокубки "Юнайтед" оказался в сложной финансовой ситуации, поэтому клуб с "Олд Траффорд" открыт к предложениям почти по каждому из своих игроков.



Однако Невилл считает, что продавать Майну нельзя. Гари призывает главного тренера "Юнайтед" Рубена Аморима строить команду вокруг Кобби, найдя тому достойного партнера по центру поля.



"Я бы не стал продавать Майну, нет. Это было бы чересчур. Если мы не можем найти для Кобби Майну роль в двойке полузащитников... Я смотрю на Майну и на то, как он играет в футбол, и я думаю, что топ-клубы хотели бы его".



"Почему нам самим не сделать его игроком топ-уровня? Он один из нас, и он уже демонстрировал свой талант. Я не знаю, что с ним творилось последние месяцы. Конечно, у него были травмы, которые создавали проблемы для него, поэтому ему нужно оставаться в форме, но я бы хотел думать, что он может быть одним из двух полузащитников по схеме Рубена Аморима".



"Каземиро, наверное, не подходит в качестве его партнера, как и Угарте. Наверное, для этого нужен кто-нибудь получше, чем эти два, если быть честным. Но мы должны строить команду вокруг Кобби Майну в центре поля — и не только потому, что он является своим воспитанником", — цитирует Невилла Daily Mirror.