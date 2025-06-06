Чалоба интересен "Наполи"

Защитник "Челси" Трево Чалоба вызывает интерес со стороны итальянского "Наполи".

На сезон 2024/25 "Челси" отправил Чалобу в аренду в "Кристал Пэлас", но в январе, столкнувшись с дефицитом игроков в центре обороны, "синие" досрочно вернули Трево.



Чалоба помог команде Энцо Марески квалифицироваться в Лигу Чемпионов и выиграть Лигу Конференций, а также заслужил вызов в сборную Англии на матчи против Андорры и Сенегала в этом месяце.



Однако долгосрочное будущее Чалобы в "Челси" остается туманным. Мареска рассматривает Весле Фофана и Леви Колуилла своими основными центральными защитниками и не может гарантировать Трево регулярную игровую практику.



Вдобавок "Челси" все еще может приобрести центрального защитника этим летом, и The Telegraph утверждает, что этой ситуацией готов воспользоваться бывший наставник "синих" Антонио Конте, возглавляющий "Наполи".



В завершившемся сезоне Билли Гилмор, бывший партнер Чалобы по "Челси", выиграл с "Наполи" титул Серии А. Другой британский игрок в лице Скотта Мактоминея тоже отлично себя чувствует в команде Конте.