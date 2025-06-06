Постекоглу возвращается из отпуска, чтобы узнать свою судьбу

Анге Постекоглу Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу возвращается из отпуска, чтобы узнать свою судьбу.

В завершившемся сезоне Постекоглу привел "Тоттенхэм" к первому с 2008 года трофею, отпраздновав победу над "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы.

При этом "шпоры" совершенно провалились в Премьер-Лиге, финишировав над тройкой вылетевших команд.

Сразу после окончания сезона Постекоглу вместе со своей семьей отправился отдыхать в Грецию. Короткий отпуск себе устроил и совет директоров клуба, включая президента Даниэля Леви.

Как сообщает Sky Sports, сейчас Постекоглу и боссы "Тоттенхэма" возвращаются к работе, чтобы определиться насчет дальнейшего сотрудничества.

Постекоглу отработал только половину своего четырехлетнего контракта, и увольнение австралийского специалиста стоило бы "Тоттенхэму" 4 млн. фунтов, добавляет The Telegraph.




Метки Постекоглу, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 06.06.2025 12:00

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  1. closer 06.06.2025 12:03 # closer
    Да сколько можно жевать эту жвачку! Все всегда знают что он останется
    Только админ решил набросить, и клепануть ещё новость

    (ответить)

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