Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу возвращается из отпуска, чтобы узнать свою судьбу.

В завершившемся сезоне Постекоглу привел "Тоттенхэм" к первому с 2008 года трофею, отпраздновав победу над "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы.



При этом "шпоры" совершенно провалились в Премьер-Лиге, финишировав над тройкой вылетевших команд.



Сразу после окончания сезона Постекоглу вместе со своей семьей отправился отдыхать в Грецию. Короткий отпуск себе устроил и совет директоров клуба, включая президента Даниэля Леви.



Как сообщает Sky Sports, сейчас Постекоглу и боссы "Тоттенхэма" возвращаются к работе, чтобы определиться насчет дальнейшего сотрудничества.



Постекоглу отработал только половину своего четырехлетнего контракта, и увольнение австралийского специалиста стоило бы "Тоттенхэму" 4 млн. фунтов, добавляет The Telegraph.