Постекоглу возвращается из отпуска, чтобы узнать свою судьбу
Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу возвращается из отпуска, чтобы узнать свою судьбу.
В завершившемся сезоне Постекоглу привел "Тоттенхэм" к первому с 2008 года трофею, отпраздновав победу над "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы.
При этом "шпоры" совершенно провалились в Премьер-Лиге, финишировав над тройкой вылетевших команд.
Сразу после окончания сезона Постекоглу вместе со своей семьей отправился отдыхать в Грецию. Короткий отпуск себе устроил и совет директоров клуба, включая президента Даниэля Леви.
Как сообщает Sky Sports, сейчас Постекоглу и боссы "Тоттенхэма" возвращаются к работе, чтобы определиться насчет дальнейшего сотрудничества.
Постекоглу отработал только половину своего четырехлетнего контракта, и увольнение австралийского специалиста стоило бы "Тоттенхэму" 4 млн. фунтов, добавляет The Telegraph.
06.06.2025 12:00
Просмотров: 161
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Да сколько можно жевать эту жвачку! Все всегда знают что он останется
Только админ решил набросить, и клепануть ещё новость
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий