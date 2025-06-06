Гвардиола: "Дайте мне хороших игроков"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что ему новички высокого уровне не только из-за неудачного сезона.

Сезон 2024/25 "Сити" завершил без больших трофеев, уступив 13 очков завоевавшему титул Премьер-Лиги "Ливерпулю".



"Сити" еще в январе приступил к перестройке, с окончанием сезона продолжив обновление состава, и Гвардиоле важно получить свежую кровь.



"Какие изменения нам нужно произвести? Как и всегда: дайте мне хороших игроков".



"Остальное не имеет значения. Хорошие игроки могут адаптироваться и приспособиться. Когда у тренера есть качественные игроки, мы можем адаптировать наши движения, тактику или что-либо еще".



"Мне особенно нужны игроки, которые могут отправиться на "Энфилд", к "Реалу" на "Бернабеу", к "Барселоне" на "Ноу Камп" или куда-либо еще, сказав: "Окей, я собираюсь сыграть в свою лучшую игру". В этом разница, и у игроков топ-уровня есть это".



"Мы приспосабливаемся не только из-за тяжелого сезона. Если бы мы были успешны, можно было бы оставить все как есть? Нет, это было бы ошибкой. Когда вы побеждаете, вы тоже должны приспосабливаться".



"Вы приспосабливаетесь день за днем, матч за матчем, неделя за неделей. Конечно, мы приспособим некоторые вещи — и не из-за того факта, что в этом сезоне мы выиграли только Суперкубок Англии", — сообщил Гвардиола ESPN.