Шерки подтвердил, что договорился с "Сити"

Райан Шерки Атакующий полузащитник французского "Лиона" Райан Шерки подтвердил, что договорился с "Манчестер Сити".

Ранее на этой неделе появилась информация, что Шерки согласовал условия личного контракта с "Сити", который теперь договаривается с "Лионом" о компенсации за 21-летнего игрока.

Накануне Шерки отметил свой дебют за сборную Франции великолепным голом, хотя это и не уберегло "трехцветных" от поражения 5:4 против Испании в полуфинале Лиги Наций.

После матча в Штутгарте Шерки подтвердил, что определился со своим будущем, а трансфер будет оформлен после возвращения из сборной.

"Да... Дело в процессе оформления. Но вы и так знаете мой ответ, все знают. Однако нам предстоит сыграть еще один матч. Сейчас мы должны получить удовольствие и выложиться без остатка, а затем дело будет сделано", — сообщил Шерки Telefoot.




Метки Лион, Манчестер Сити, Шерки

Автор mihajlo   

Дата 06.06.2025 10:00

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  1. gary47 06.06.2025 10:19 # gary47
    Шикарный гол положил. Думаю, он заиграет в АПЛ. Посмотрим как он справится с ролью Де Брюйне.

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