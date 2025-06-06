Шерки подтвердил, что договорился с "Сити"

Атакующий полузащитник французского "Лиона" Райан Шерки подтвердил, что договорился с "Манчестер Сити".

Ранее на этой неделе появилась информация, что Шерки согласовал условия личного контракта с "Сити", который теперь договаривается с "Лионом" о компенсации за 21-летнего игрока.



Накануне Шерки отметил свой дебют за сборную Франции великолепным голом, хотя это и не уберегло "трехцветных" от поражения 5:4 против Испании в полуфинале Лиги Наций.



После матча в Штутгарте Шерки подтвердил, что определился со своим будущем, а трансфер будет оформлен после возвращения из сборной.



"Да... Дело в процессе оформления. Но вы и так знаете мой ответ, все знают. Однако нам предстоит сыграть еще один матч. Сейчас мы должны получить удовольствие и выложиться без остатка, а затем дело будет сделано", — сообщил Шерки Telefoot.



