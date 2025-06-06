Тухель дал игрокам сборной Англии "цифровые капсулы"
Игроки сборной Англии приняли специально созданные "цифровые капсулы", которые помогут главному тренеру Томасу Тухелю лучше понять реакцию своей команды на жару.
В ближайшую субботу англичане проведут товарищеский матч против сборной Андорры в рамках отбора к Чемпионату Мира 2026 года, и к этой игре подопечные Тухеля готовятся в солнечной Испании.
При этом Тухель заставил игроков выполнять физические упражнения в специальных тентах, чтобы лучше подготовить их к жаре, с которой англичане могут столкнуться на турнире в США, Канаде и Мексике следующим летом.
Игрокам даже пришлось проглотить биометрические пилюли. Специальная технология дает возможность измерять внутреннюю температуру организма и скорость его охлаждения, сообщает ESPN.
Это позволит Тухелю лучше понять, как игроки реагируют на нагрузку при жаре и сколько минут они могут сыграть, прежде чем начнут чувствовать усталость. Из организма капсулы выводятся естественным образом.
Существуют опасения, что минимум в четырех городах, которые примут матчи ЧМ-2026, играть придется при температуре свыше 32 градусов по Цельсию. В таком случае ФИФА обязывает устраивать перерывы на водопой около 30-й и 75-й минутах.
06.06.2025 09:00
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