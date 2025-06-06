"Арсенал" интересуется Кепой и Роджерсом

"Арсенал" проявляет интерес к голкиперу "Челси" Кепе Аррисабалаге и нападающему "Астон Виллы" Моргану Роджерсу.

В завершившемся сезоне роль дублера первого номера "Арсенала" Давида Райи исполнял Нето, однако "канониры" уже подтвердили, что бразильский ветеран возвращается в "Борнмут" после окончания своей аренды в конце июня.



Новым конкурентом Райи по позиции может стать его соотечественник Кепа, который сезон 2024/25 провел как раз в "Борнмуте", выступая на правах аренды из "Челси".



По информации Sky Sports, контракт Кепы с "Челси" позволяет выкупить 30-летнего испанца всего за 5 миллионов фунтов.



Также источник сообщает, что "Арсенал" добавил в шорт-лист своих целей по усилению позиции левого флангового нападающего Роджерса, который рассматривается в качестве альтернативы Родриго из "Реала".



22-летний англичанин провел отличный сезон за "Виллу", забив 12 голов и отдав 12 результативных передач в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.