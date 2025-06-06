"Арсенал" интересуется Кепой и Роджерсом

Кепа Аррисабалага "Арсенал" проявляет интерес к голкиперу "Челси" Кепе Аррисабалаге и нападающему "Астон Виллы" Моргану Роджерсу.

В завершившемся сезоне роль дублера первого номера "Арсенала" Давида Райи исполнял Нето, однако "канониры" уже подтвердили, что бразильский ветеран возвращается в "Борнмут" после окончания своей аренды в конце июня.

Новым конкурентом Райи по позиции может стать его соотечественник Кепа, который сезон 2024/25 провел как раз в "Борнмуте", выступая на правах аренды из "Челси".

По информации Sky Sports, контракт Кепы с "Челси" позволяет выкупить 30-летнего испанца всего за 5 миллионов фунтов.

Также источник сообщает, что "Арсенал" добавил в шорт-лист своих целей по усилению позиции левого флангового нападающего Роджерса, который рассматривается в качестве альтернативы Родриго из "Реала".

22-летний англичанин провел отличный сезон за "Виллу", забив 12 голов и отдав 12 результативных передач в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.




Метки Аррисабалага, Арсенал, Астон Вилла, Борнмут, Роджерс, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.06.2025 08:00

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