Антони может заменить Вирца в "Байере"

Леверкузенский "Байер" рассматривает вингера "Манчестер Юнайтед" Антони в качестве возможной замены Флориану Вирцу.

Уже согласившись на переход в "Ливерпуль", в данный момент Вирц ожидает, когда "красные" договорятся с "Байером" о компенсации.



По информации Sky Sports, новый главный тренер "Байера" Эрик Тен Хаг заранее готовится к потере Вирца, проявляя интерес к Антони, с которым ему довелось поработать в "Юнайтед" и "Аяксе".



Летом 2022 именно Тен Хаг убедил "Юнайтед" потратит 86 миллионов фунтов на приглашение Антони из "Аякса", однако 25-летний бразилец так и не раскрылся в Манчестере.



Зато Антони с лучшей стороны проявил себя в "Реал Бетис", где он провел вторую половину сезона 2024/25 на правах аренды, забив девять голов.



"Реал Бетис" заинтересован в возвращении Антони, но позволить себе постоянный трансфер не может, а "Юнайтед" предпочитает сразу продать игрока.