Светская хроника за пятницу

"Манчестер Сити" просит за Джека Грилиша всего 40 млн. фунтов. Увольнение Анге Постекоглу будет стоить "Тоттенхэму" 4 млн. фунтов. Неманью Матича дисквалифицировали за неуважение к ЛГБТ. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Арсенал" интересуется нападающим "Фейеноорда" Игорем Пайшао. (The Times)



"Манчестер Юнайтед" готовит второе предложение о покупке вингера Бриана Мбемо, за которого "Брентфорд" хочет более 60 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Манчестер Сити" готов продать вингера Джека Грилиша всего за 40 млн. фунтов. (The Sun)



"Штутгарт" добавил полузащитника "Сити" Джеймса Макати в шорт-лист своих целей на лето. Также свой запрос насчет англичанина сделал "Айнтрахт". (Sky Sport Germany)



"Челси" не будет спешить с покупкой вингера дортмундской "Боруссии" Джейми Гиттенса до клубного Чемпионата Мира. (Sky Sports)



"Вест Хэм" отклонил предложение "Челси" о покупке атакующего полузащитника Мохаммеда Кудуса. (talkSPORT)



"Челси" — фаворит букмекеров на приобретение нападающего "Брайтона" Жоао Педро. (talkSPORT)



"Тоттенхэм" оставит у себя вингера Манора Соломона, который уверенно провел сезон аренды за "Лидс". (The Sun)



"Тоттенхэм" готов сразиться с "Айнтрахтом" и "Байером" за полузащитника "Копенгагна" Виктора Фрохольдта. (Sky Sport Germany)



Защитник Нелсон Семеду может стать очередной потерей "Вулверхэмптона" этим летом. (talkSPORT)



Другое



"Тоттенхэму" придется раскошелиться на компенсацию в 4 млн. фунтов в случае увольнения своего главного тренера Анге Постекоглу. (The Telegraph)



Уволивший Майкла Кэррика "Мидлсбро" может пригласить на должность главного тренера Стива Купера. (The Sun)



Возглавить "Мидлсбро" может бывший нападающий "Тоттенхэма" Робби Кин. (talkSPORT)



Новичок "Челси" Лиам Делап отправится с командой Энцо Марески на клубный Чемпионат Мира вместо участия на Чемпионате Европы U-21 с молодежной сборной Англии. (Sy Sports)



Рефери Премьер-Лиги Бобби Мэдли признался, что ненавидит VAR. (The Sun)



Экс-полузащитник "Юнайтед" Дэвид Бекхэм получит рыцарский титул. (The Sun)



Бывший полузащитник "Юнайтед" Неманья Матич был дисквалифицирован за то, что в матче "Лиона" заклеил эмблему на рукаве в поддержку ЛГБТ-меньшинств. (Daily Mail)