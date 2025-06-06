Диас подтвердил, что общается с другими клубами
Нападающий "Ливерпуля" Луис Диас подтвердил, что он ведет переговоры с другими клубами.
Ранее днем стало известно, что "Ливерпуль" отклонил запрос "Барселоны" насчет Диаса, которого также сватают в Саудовскую Аравию.
В данный момент агенты Диаса ищут лучший вариант для своего клиента, однако 28-летний колумбиец готов к сценарию, что ему придется полностью отработать свой рассчитанный до июня 2027 контракт с "Ливерпулем".
"Я очень, очень счастлив в "Ливерпуле". С первого дня они заставили меня чувствовать себя как дома".
"Прямо сейчас я нахожусь в контакте с ними, потому что мы разговариваем с другими клубами. Это нормально, ведь трансферное окно открыто, и мы пытаемся определить, как будет лучше всего для нас".
"Я просто жду, что произойдет. Если "Ливерпуль" не сделает мне хорошее предложение, у меня все еще есть два года по контракту с ними, и я бы с радостью и удовольствием остался там".
"Вот и все. Разумеется, все зависит от них и от меня. Мы должны решить, как будет лучше всего на будущее", — цитирует Диаса Sky Sports.
06.06.2025 00:05
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шлюха портовая
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Я на этом сайте с 2008 года. Многое читал, смотрел. Но, даже я вынужден признать, что Миха долбаёб.
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