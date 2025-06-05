"Сити" согласовал покупку Аит-Нури

"Манчестер Сити" согласовал приобретение левого защитника "Вулверхэмптона" Райана Аит-Нури за 35 миллионов фунтов.

По информации The Telegraph, в четверг "Сити" совершил прорыв в переговорах с "Вулверхэмптоном", и уже в субботу Аит-Нури предстоит пройти медобследование у "горожан".



"Сити" успевает завершить приобретение 23-летнего игрока сборной Алжира в срок до закрытия специального летнего окна для участников клубного Чемпионата Мира.



50 процентами от вырученной за Аит-Нури суммы "Вулверхэмптон" обязан поделиться с "Анже", бывшим клубом Райана, однако "волки" могут от этого отказаться, выплатив французской стороне неустойку в 9 млн. фунтов. Именно так "волки" и собираются поступить, когда сделка будет заключена.



Ауит-Нури станет уже второй потерей "Вулверхэмптона" этим летом после нападающего Матеуса Куньи, проданного в "Манчестер Юнайтед" за 62.5 млн. фунтов.



Помимо Аит-Нури, "Сити" рассматривал для укрепления левого фланга обороны и Милоша Керкеза, однако тот тяготеет к "Ливерпулю" и вдобавок был оценен "Борнмутом" в 45 млн. фунтов.