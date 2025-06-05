Голкипер итальянского "Милана" Майк Меньян сообщил своему клубу, что хочет перейти в "Челси" этим летом.

Несмотря на то, что контракт Меньяна истекает уже через 12 месяцев месяцев, "Милан" потребовал от "Челси" около 25 миллионов фунтов.



"Челси" находит такую цену завышенной как за 29-летнего игрока, который через год может стать свободным агентом, и готов заплатить втрое меньше.



Казалось бы, это тупиковая ситуация, однако Меньян не собирается упускать такую возможность. По информации Sky Sports, Майк попросил "Милан" отпустить его в "Челси" и сказал, что в любом случае не подпишет новый контракт.



Теперь игрок сборной Франции ожидает, что "Милан" пойдет на уступки в переговорах с "Челси".