Меньян сказал "Милану", что хочет в "Челси"
Голкипер итальянского "Милана" Майк Меньян сообщил своему клубу, что хочет перейти в "Челси" этим летом.
Несмотря на то, что контракт Меньяна истекает уже через 12 месяцев месяцев, "Милан" потребовал от "Челси" около 25 миллионов фунтов.
"Челси" находит такую цену завышенной как за 29-летнего игрока, который через год может стать свободным агентом, и готов заплатить втрое меньше.
Казалось бы, это тупиковая ситуация, однако Меньян не собирается упускать такую возможность. По информации Sky Sports, Майк попросил "Милан" отпустить его в "Челси" и сказал, что в любом случае не подпишет новый контракт.
Теперь игрок сборной Франции ожидает, что "Милан" пойдет на уступки в переговорах с "Челси".
05.06.2025 21:00
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А своих то куда, солить будем?
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