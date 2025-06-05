Дькереш по-прежнему открыт к переходу в "Юнайтед"

Нападающий лиссабонского "Спортинга" Виктор Дькереш по-прежнему открыт к переходу в "Манчестер Юнайтед".

Когда в прошлом месяце "Юнайтед" потерпел поражение от "Тоттенхэма" в финале Лиги Европы и остался без путевки в Лигу Чемпионов, казалось, что "красные дьяволы" потеряли свою привлекательность для Дьекереша и, вообще, не смогут позволить себе Виктора.



Однако talkSPORT утверждает, что Дьекереш все еще может воссоединиться с главным тренером "Юнайтед" Рубеном Аморимом, который в ноябре сменил Лиссабон на Манчестер.



Дьекереш по-прежнему находится в контакте с Аморимом, однако для покупки 27-летнего шведа "Юнайтед" пришлось бы раскошелиться на 60 миллионов фунтов, а для этого "дьяволам" сперва нужно кого-нибудь продать.



Также Дьекереш, забивший 54 гола в 52 матчах за "Спортинг" в завершившемся сезоне вызывает интерес у "Арсенала", "Челси", "Ливерпуля", "Ювентуса" и саудовских клубов.