Дькереш по-прежнему открыт к переходу в "Юнайтед"

Виктор Дьекереш Нападающий лиссабонского "Спортинга" Виктор Дькереш по-прежнему открыт к переходу в "Манчестер Юнайтед".

Когда в прошлом месяце "Юнайтед" потерпел поражение от "Тоттенхэма" в финале Лиги Европы и остался без путевки в Лигу Чемпионов, казалось, что "красные дьяволы" потеряли свою привлекательность для Дьекереша и, вообще, не смогут позволить себе Виктора.

Однако talkSPORT утверждает, что Дьекереш все еще может воссоединиться с главным тренером "Юнайтед" Рубеном Аморимом, который в ноябре сменил Лиссабон на Манчестер.

Дьекереш по-прежнему находится в контакте с Аморимом, однако для покупки 27-летнего шведа "Юнайтед" пришлось бы раскошелиться на 60 миллионов фунтов, а для этого "дьяволам" сперва нужно кого-нибудь продать.

Также Дьекереш, забивший 54 гола в 52 матчах за "Спортинг" в завершившемся сезоне вызывает интерес у "Арсенала", "Челси", "Ливерпуля", "Ювентуса" и саудовских клубов.




Метки Дьекереш, Манчестер Юнайтед, Спортинг

Автор mihajlo   

Дата 05.06.2025 20:00

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Последние комментарии:




  1. quavo 05.06.2025 20:30 # quavo
    Нахуй мбибу, берите витьку!!!

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  2. black-sumrak1990 05.06.2025 20:28 # black-sumrak1990
    Он же ждёт предложений от клубов, участвующих в ЛЧ.

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  3. thegodfather 05.06.2025 20:05 # thegodfather
    Чот ору

    Че от него все топ клаб шарахаются

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