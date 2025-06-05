"Лацио" выкупил Тавареша у "Арсенала"

Итальянский "Лацио" подтвердил, что выкупил у "Арсенала" левого защитника Нуну Тавареша.

Именно в "Лацио" Тавареш провел сезон 2024/25 на правах аренды. Нуну сыграл 30 матчей во всех соревнованиях и отдал девять результативных передач, восемь из которых пришлись на восемь первых появлений в стартовом составе в рамках Серии А.



"Лацио" взял на себя обязательство по выкупу Тавареша при соблюдении необходимых условий. Эти условия были выполнены, и сегодня римский клуб объявил, что Нуну заключил контракт до 2029 года.



Продажа 25-летнего португальца, который сыграл 28 матчей за "Арсенал" после своего перехода из "Бенфики" в 2021 году, принесла "канонирам" около 6 миллионов фунтов.