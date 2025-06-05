"Ливерпуль" отклонил запрос "Барселоны" по Диасу
"Ливерпуль" отклонил запрос испанской "Барселоны" насчет нападающего Луиса Диаса.
Диаса сватали в "Барселону" на протяжении многих месяцев, и сейчас чемпионы Ла Лиги оформили свой интерес в официальный запрос насчет доступности Луиса для трансфера.
По информации The Athletic, в ответ спортивному директору "Барселоны" Деку было сказано, что Диас не продается. 28-летний игрок сборной Колумбии входит в планы главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота на сезон 2025/26.
Однако долгосрочное будущее Диаса все равно находится под вопросом. От действующего контракта Луиса остается два года, и в данный момент новая сделка выглядит маловероятной.
Боссов "Ливерпуля" вполне устроит сценарий, при котором Диас отработает свой контракт, а затем уйдет свободным агентом.
05.06.2025 18:00
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нищеброды... траву продают с кампноу)
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