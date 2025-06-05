Палмер забрал "десятку" у Мудрика

"Челси" объявил, что атакующий полузащитник Коул Палмер сменил свой игровой номер на "десятку" в преддверии клубного Чемпионата Мира.

С момента своего перехода из "Манчестер Сити" в сентябре 2023 Палмер выступал за "Челси" под 20-м номером.



Однако беда, приключившаяся с Михаилом Мудриком, дала Палмеру возможность забрать престижный 10-й номер, чем Коул и воспользовался.



Мудрик, напомним, попался на допинге и еще в декабре был предварительно дисквалифицирован FA. 24-летний украинец решительно отрицает употребление мельдония, который был обнаружен в его организме, однако доказать свою невиновность ему будет крайне непросто.



Как следует из официального заявления "Челси", Палмер меняет номер немедленно и впервые сыграет в футболке с "десяткой" против "Лос-Анджелеса" в Атланте 16 июня.



Остальные игровые номера "Челси" обещает финализировать после закрытия летнего трансферного окна.