Брентфорд" отклонил стартовое предложение МЮ по Мбемо
"Брентфорд" отклонил стартовое предложение "Манчестер Юнайтед" о приобретении вингера Бриана Мбемо.
Напомним, "Юнайтед" выразил готовность заплатить 55 миллионов фунтов за Мбемо, включая 10 млн. фунтов в виде бонусов.
Как и предполагалось, это предложение не соответствует ожиданиям "Брентфорда", чей ответ оказался отрицательным, сообщает Sky Sports.
В данный момент "Брентфорд" оценивает Мбемо более чем в 60 миллионов фунтов, однако два клуба продолжают переговоры и настроены оптимистично насчет достижения компромисса.
Сам Мбемо рассматривает "Юнайтед" в качестве своего приоритетного варианта, а на "Олд Траффорд" считают, что 25-летний камерунец идеален для тактики главного тренера Рубена Аморима.
05.06.2025 16:00
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конечно надо доить по полной программе
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