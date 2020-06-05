Брентфорд" отклонил стартовое предложение МЮ по Мбемо

Бриан Мбемо "Брентфорд" отклонил стартовое предложение "Манчестер Юнайтед" о приобретении вингера Бриана Мбемо.

Напомним, "Юнайтед" выразил готовность заплатить 55 миллионов фунтов за Мбемо, включая 10 млн. фунтов в виде бонусов.

Как и предполагалось, это предложение не соответствует ожиданиям "Брентфорда", чей ответ оказался отрицательным, сообщает Sky Sports.

В данный момент "Брентфорд" оценивает Мбемо более чем в 60 миллионов фунтов, однако два клуба продолжают переговоры и настроены оптимистично насчет достижения компромисса.

Сам Мбемо рассматривает "Юнайтед" в качестве своего приоритетного варианта, а на "Олд Траффорд" считают, что 25-летний камерунец идеален для тактики главного тренера Рубена Аморима.




Метки Брентфорд, Манчестер Юнайтед, Мбемо

Автор mihajlo   

Дата 05.06.2025 16:00

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