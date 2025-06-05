Каррагер считает, что "Ливерпулю" нужен центральный нападающий

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что далее "красным" следует заняться приглашением центрального нападающего.

Уже оформив покупку правого защитника Джереми Фримпонга из "Байера", сейчас "Ливерпуль" договаривается о переходах левого защитника "Борнмута" Милоша Керкеза и атакующего полузащитника "Байера" Флориана Вирца.



Каррагер надеется, что после этих трех приобретений "Ливерпуль" обзаведется новым наконечником атак, благо неопределенность с будущим Дарвина Нуньеса и Луиса Диаса к этому подталкивает.



"На протяжении сезона я не переставал говорить, что этому "Ливерпулю" все еще нужно пять или шесть игроков".



"Думаю, придет левый защитник и сразу начнет играть. Фримпонг будет сражаться с Конором Брэдли. Вирц будет играть, когда перейдет. Но я по-прежнему думаю, что нам нужен центральный нападающий. Думаю, "Ливерпуль" постарается сделать свои дела довольно рано".



"Ливерпулю" нужен левый защитник, Энди Робертсону нужна помощь на своем фланге, а Костас Цимикас уйдет. Я всегда считал, что позиции атакующего полузащитника и левого защитника были проблемными в последние 12-18 месяцев".



"Я не знаю, какой будет роль Собослаи и будет ли он играть слева после прихода Вирца. Но далее нужно заняться центром нападения, и я бы не удивился, если "Ливерпуль" пригласит центрального нападающего, когда подпишет этих трех".



"Сделав это, затем "Ливерпуль" просто будет смотреть, кого можно продать и что можно сделать еще. Они могут пригласить еще одного полузащитника или запасного центрального защитника, но они смогут просто действовать по ситуации", — цитирует Каррагера Sky Sports.