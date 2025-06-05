"Арсенал" договаривается о покупке Карецаса

"Арсенал" договаривается о покупке вундеркинда бельгийского "Генка" Константиноса Карецаса за внушительные 45 миллионов евро (38 млн. фунтов), включая бонусы.

17-летний Карецас, выступающий на позиции полузащитника, заслужил репутацию одного из ярчайших молодых талантов в европейском футболе.



Уже несколько месяцев за Карецасам охотятся гранды Европы, включая "Челси", "Баварию" и ПСЖ, однако авторитетный журналист Крис Уитли утверждает, что "Арсенал" выигрывает эту борьбу.



Новый спортивный директор "Арсенала" Андреа Берта находится в отличных отношениях с агентом Карецаса — тем самым агентом, который перевез Альбера Самби Локонгу на "Эмирейтс" в 2021 году.



"Арсенал" собирается сделать Карецаса самым дорогим греческим футболистом всех времен. Сейчас таковым является Костас Манолас, которого "Наполи" приобрел у "Ромы" за 36 млн. евро в 2019 году.



"Арсенал" планирует оставить Карецаса в "Генке" на следующий сезон. На "Эмирейтс" уверены, что следующим летом Константинос прибудет в Северный Лондон готовым выступать за первую команду.



Добавим, по стилю игры Карецаса часто сравнивают с бывшим капитаном "Арсенала" Сеском Фабрегасом.