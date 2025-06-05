"Ливерпуль" не намерен продавать Диаса

"Ливерпуль" не намерен продавать своего нападающего Луиса Диаса этим летом.

В последнее время не утихают слухи, связывающие Диаса с уходом из "Ливерпуля". Луиса сватают в саудовские "Аль-Наср" и "Аль-Хиляль", а также в испанскую "Барселону".



Однако The Times утверждает, что у "Ливерпуля" нет ни предложений, ни даже запросов насчет Диаса — а равно и нет желания расставаться с Луисом.



Впрочем, переговоры с Диасом о новом контракте "Ливерпуль" тоже пока не начинал. Сейчас 28-летний колумбиец находится на пороге предпоследнего года по своему действующему соглашению.



Диас проявил себя ключевым игроком при главном тренере Арне Слоте, забив 17 голов за "Ливерпуль" в завершившемся сезоне с учетом всех соревнований.