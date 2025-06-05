Светская хроника за четверг
"Манчестер Юнайтед" следит за Джанлуиджи Доннаруммой. Джейдон Санчо может найти пристанище в "Астон Вилле". "Ливерпуль" может побороться за Беньямина Шешко. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.
"Челси" работает над устной договоренностью с нападающим "Айнтрахта" Уго Экитике. (Sky Sport Germany)
"Манчестер Юнайтед" находится среди клубов, наблюдающих за голкипером ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммой, который никак не договорится о продлении своего истекающего через год контракта. (Foot Mercato)
"Юнайтед" установил контакт с голкипером "Астон Виллы" Эмилиано Мартинесом. (TyC Sports)
"Вилла" заинтересована в вингере "Юнайтед" Джейдоне Санчо. (TEAMtalk)
"Манчестер Сити" видит в Хави Симонсе из "РБ Лейпциг" альтернативу плеймейкеру "Лиона" Райану Шерки. (L'Equipe)
В случае расставания с Луисом Диасом "Ливерпуль" будет готов приобрести оцениваемого в 80 миллионов фунтов нападающего "Ньюкасла" Энтони Гордона. (TEAMtalk)
Полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиотт с высокой вероятностью отправится в один из клубов Серии А. (Football Insider)
"Ливерпуль" близок к покупке защитника "Борнмута" Милоша Керкеза. (The Telegraph)
"Ливерпуль" может поспорить с "Арсеналом" за нападающего "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко. (TBR Football)
"Арсенал" нацелился на нападающего "Борнмута" Антуана Семеньо. (Givemesport)
"Борнмут" сделал предложение в 12.6 млн. фунтов плюс бонусы о покупке защитника "Болоньи" Джона Лукуми. (Foot Mercato)
"Ньюкасл" заинтересован в приобретении нападающего "Брайтона" Жоао Педро. (Sky Sports)
Голкипер "Бернли" Джеймс Траффорд — цель номер один "Ньюкасла" на лето. (The Times)
"Ньюкасл" рассматривает на роль третьего голкипера Тима Крула, Фрэйзера Форстера и Джека Олнвика. (talkSPORT)
"Эвертону" придется раскошелиться на 34 млн. фунтов для приобретения нападающего "Вильярреала" Тьерно Барри. (TEAMtalk)
Другое
Защитник Тайрон Мингс продлил контракт с "Виллой" на 12 месяцев — до лета 2027. (BBC)
Вингер Харри Уилсон обсуждает новый долгосрочный контракт с "Фулхэмом". (BBC)
Главный тренер молодежной сборной Англии U-21 Ли Карсли продлил контракт с FA до конца 2027 года. (BBC)
"Брентфорд" ищет нового ассистента для своего главного тренера Томаса Франка с помощью объявления на LinkedIn. (Daily Mail)
Британское правительство с самого начала знало, что Украина никогда не увидит денег Романа Абрамовича с продажи "Челси". (The Telegraph)
05.06.2025 12:00
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У исака по г+п на 1 меньше чем у сосолаха ( ез учета пенальти).
При том у исака на 600 минут меньше сыграно.
Кококо сосолах луци иглок кокок
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Р*сия страна 14идорасов!
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