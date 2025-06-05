Светская хроника за четверг

Светская хроника "Манчестер Юнайтед" следит за Джанлуиджи Доннаруммой. Джейдон Санчо может найти пристанище в "Астон Вилле". "Ливерпуль" может побороться за Беньямина Шешко. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

"Челси" работает над устной договоренностью с нападающим "Айнтрахта" Уго Экитике. (Sky Sport Germany)

"Манчестер Юнайтед" находится среди клубов, наблюдающих за голкипером ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммой, который никак не договорится о продлении своего истекающего через год контракта. (Foot Mercato)

"Юнайтед" установил контакт с голкипером "Астон Виллы" Эмилиано Мартинесом. (TyC Sports)

"Вилла" заинтересована в вингере "Юнайтед" Джейдоне Санчо. (TEAMtalk)

"Манчестер Сити" видит в Хави Симонсе из "РБ Лейпциг" альтернативу плеймейкеру "Лиона" Райану Шерки. (L'Equipe)

В случае расставания с Луисом Диасом "Ливерпуль" будет готов приобрести оцениваемого в 80 миллионов фунтов нападающего "Ньюкасла" Энтони Гордона. (TEAMtalk)

Полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиотт с высокой вероятностью отправится в один из клубов Серии А. (Football Insider)

"Ливерпуль" близок к покупке защитника "Борнмута" Милоша Керкеза. (The Telegraph)

"Ливерпуль" может поспорить с "Арсеналом" за нападающего "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко. (TBR Football)

"Арсенал" нацелился на нападающего "Борнмута" Антуана Семеньо. (Givemesport)

"Борнмут" сделал предложение в 12.6 млн. фунтов плюс бонусы о покупке защитника "Болоньи" Джона Лукуми. (Foot Mercato)

"Ньюкасл" заинтересован в приобретении нападающего "Брайтона" Жоао Педро. (Sky Sports)

Голкипер "Бернли" Джеймс Траффорд — цель номер один "Ньюкасла" на лето. (The Times)

"Ньюкасл" рассматривает на роль третьего голкипера Тима Крула, Фрэйзера Форстера и Джека Олнвика. (talkSPORT)

"Эвертону" придется раскошелиться на 34 млн. фунтов для приобретения нападающего "Вильярреала" Тьерно Барри. (TEAMtalk)

Другое

Защитник Тайрон Мингс продлил контракт с "Виллой" на 12 месяцев — до лета 2027. (BBC)

Вингер Харри Уилсон обсуждает новый долгосрочный контракт с "Фулхэмом". (BBC)

Главный тренер молодежной сборной Англии U-21 Ли Карсли продлил контракт с FA до конца 2027 года. (BBC)

"Брентфорд" ищет нового ассистента для своего главного тренера Томаса Франка с помощью объявления на LinkedIn. (Daily Mail)

Британское правительство с самого начала знало, что Украина никогда не увидит денег Романа Абрамовича с продажи "Челси". (The Telegraph)




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Автор mihajlo   

Дата 05.06.2025 12:00

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  1. narcot 05.06.2025 12:09 # narcot
    На Госуслугах появится вкладка с бомбоубежищами, её включат для всей России. Теперь каждый гражданин сможет на платформе зайти в личный кабинет, нажать на спецвкладку и посмотреть, что SVO идёт по плану вухахахахахахахаха

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  2. thegodfather 05.06.2025 12:05 # thegodfather
    У исака по г+п на 1 меньше чем у сосолаха ( ез учета пенальти).
    При том у исака на 600 минут меньше сыграно.


    Кококо сосолах луци иглок кокок

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  3. alah 05.06.2025 12:01 # alah
    Р*сия страна 14идорасов!

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