Расселл Мартин возглавил "Рейнджерс"

Бывший наставник "Саутгемптона" Расселл Мартин был назначен главным тренером шотландского "Рейнджерс".

Сезон 2024/25 Мартин начинал в "Саутгемптоне", однако в декабре Расселл был уволен, после чего "святые" окончательно развалились и финишировали на последнем месте в Премьер-Лиге.



Теперь Расселл возвращается к работе и будет тренировать "Рейнджерс". Контракт 39-летнего шотландца с клубом с "Айброкса" рассчитан до 2028 года.



В борьбе за право возглавить "Рейнджерс" Расселл опередил ряд конкурентов, включая Стивена Джеррарда, Гари О'Нила и Давиде Анчелотти.



"Рейнджерс" находился в поисках нового рулевого с февраля, когда со своего поста был уволен Филипп Клеман. Сезон команда из Глазго завершала под руководством временного тренера Барри Фергюсона, в итоге заняв второе место в шотландской Премьер-Лиге и уступив 15 очков "Селтику".