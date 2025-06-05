"Юнайтед" повысил Уилкокса до спортивного директора
Технический директор "Манчестер Юнайтед" Джейсон Уилкокс получил повышение, сменив свой титул на спортивного директора.
И хотя это пока не подтверждено официально, The Athletic располагает информацией, что перестановка уже произведена, и Уилкокс занял место уволенного в ноябре Дэна Эшуорта.
Уилкокс прибыл в "Юнайтед" из "Саутгемптона" в апреле прошлого года — за пару месяцев до назначения Эшуорта. Но если у Дэна на "Олд Траффорд" не сложилось, то Джейсон проявил себя с лучшей стороны в глазах боссов клуба.
Отметим, повышение 53-летнего Уилкокса, прежде поработавшего в академии "Манчестер Сити", совпало с отходом сэра Дэйва Брейлсфорда от активного управления "Юнайтед".
Таким образом, теперь Уилкокс и исполнительный директор Омар Беррада становятся главными людьми, которые будут определять вектор развития "Юнайтед" в спортивном отношении.
05.06.2025 10:00
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