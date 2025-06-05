УЕФА оштрафует "Челси" и "Виллу"

УЕФА собирается оштрафовать "Челси" и "Астон Виллу" за нарушение правил финансового фейр-плей.

Оба английских клуба, как сообщает Evening Standard, превысили допустимый лимит убытка.



И для тех, и для других это первое подобное нарушение в Европе, поэтому УЕФА готов ограничиться денежным штрафом. Санкции в отношении глубоко убыточной "Барселоны" могут быть жестче.



Напомним, в прошлом сезоне "Челси" продал свою женскую команду своим владельцам, годом ранее проделав то же самое с двумя отелями при "Стэмфорд Бридж", благодаря чему избежал нарушения правил ФФП Премьер-Лиги, однако с УЕФА такой трюк не прошел.



Издание The Guardian добавляет, что Премьер-Лига до сих пор не закрыла эту лазейку, который "Челси" пользовался два сезона подряд. На ежегодном собрании руководителей клубов лиги в среду такой вопрос даже не был вынесен на голосование.