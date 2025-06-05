УЕФА оштрафует "Челси" и "Виллу"

Челси УЕФА собирается оштрафовать "Челси" и "Астон Виллу" за нарушение правил финансового фейр-плей.

Оба английских клуба, как сообщает Evening Standard, превысили допустимый лимит убытка.

И для тех, и для других это первое подобное нарушение в Европе, поэтому УЕФА готов ограничиться денежным штрафом. Санкции в отношении глубоко убыточной "Барселоны" могут быть жестче.

Напомним, в прошлом сезоне "Челси" продал свою женскую команду своим владельцам, годом ранее проделав то же самое с двумя отелями при "Стэмфорд Бридж", благодаря чему избежал нарушения правил ФФП Премьер-Лиги, однако с УЕФА такой трюк не прошел.

Издание The Guardian добавляет, что Премьер-Лига до сих пор не закрыла эту лазейку, который "Челси" пользовался два сезона подряд. На ежегодном собрании руководителей клубов лиги в среду такой вопрос даже не был вынесен на голосование.




Метки Астон Вилла, Премьер-Лига, УЕФА, ФФП, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.06.2025 09:00

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  1. bangladesh 05.06.2025 09:25 # bangladesh
    грязный на руку клуб, от одного только упоминания этой параши бросает в дрожь. Миха не пиши пж про этот клуб на этом ресурсе, спасибо

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  2. felix-the-cat 05.06.2025 09:10 # felix-the-cat
    Мошенниками были
    Мошенниками и остались

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  3. blueswin 05.06.2025 09:04 # blueswin
    ну да, сколько заработали - всё на штраф, бизнес, логично

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