УЕФА оштрафует "Челси" и "Виллу"
УЕФА собирается оштрафовать "Челси" и "Астон Виллу" за нарушение правил финансового фейр-плей.
Оба английских клуба, как сообщает Evening Standard, превысили допустимый лимит убытка.
И для тех, и для других это первое подобное нарушение в Европе, поэтому УЕФА готов ограничиться денежным штрафом. Санкции в отношении глубоко убыточной "Барселоны" могут быть жестче.
Напомним, в прошлом сезоне "Челси" продал свою женскую команду своим владельцам, годом ранее проделав то же самое с двумя отелями при "Стэмфорд Бридж", благодаря чему избежал нарушения правил ФФП Премьер-Лиги, однако с УЕФА такой трюк не прошел.
Издание The Guardian добавляет, что Премьер-Лига до сих пор не закрыла эту лазейку, который "Челси" пользовался два сезона подряд. На ежегодном собрании руководителей клубов лиги в среду такой вопрос даже не был вынесен на голосование.
05.06.2025 09:00
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грязный на руку клуб, от одного только упоминания этой параши бросает в дрожь. Миха не пиши пж про этот клуб на этом ресурсе, спасибо
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Мошенниками были
Мошенниками и остались
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ну да, сколько заработали - всё на штраф, бизнес, логично
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