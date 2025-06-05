Брейлсфорд отходит от управления "Юнайед"

Сэр Дэйв Брейлсфорд отойдет от активного управления "Манчестер Юнайтед".

Брейлсфорд исполнял ключевую роль в перестройке "Юнайтед" после того, как сэр Джим Рэтклифф согласовал покупку доли в клубе с "Олд Траффорд" в декабре 2023.



Брейлсфорд контролировал все футбольные процессы в "Юнайтед", оборудовав себе кабинет на тренировочной базе "красных дьяволов" в Каррингтоне.



Одно из достижений Брейлсфорда — проект стоимостью 50 миллионов фунтов по реконструкции упомянутой базы. Этот процесс планируется завершить в августе.



Однако теперь Брейлсфорд делает шаг назад. Как сообщает BBC, сэр Дэйв вернется на роль спортивного директора компании Рэтклиффа Ineos, но при этом останется в совете директоров "Юнайтед".



В "Юнайтед" уверены, что у них сформирован сильный костяк руководителей во главе с исполнительным директором Омаром Беррадой, которому помогают директор по комплектации состава Кристофер Вивель, технический директор Джейсон Уилкокс и директор по футбольным переговорам Мэтт Харгривз.