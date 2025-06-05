Делап пришел в "Челси" за трофеями

Нападающий Лиам Делап заявил, что перешел в "Челси" ради завоевания трофеев.

Накануне "Челси" подтвердил переход Делапа из "Ипсвича", согласившись выплатить отступные за Лиама в размере 30 миллионов фунтов.



"Челси" лишь в завершившемся сезоне завоевал свой первый трофей при американских владельцах, выиграв Лигу Конференций, однако именно возможность брать самые важные награды привлекла Лиама в лондонском клубе.



"Я наблюдал за этим клубом, когда рос, и я понимаю его масштаб и то, насколько невероятен он был на протяжении многих лет".



"Я хотел перейти сюда, чтобы выигрывать трофеи. Когда я поговорил с клубом, то понял, что все хотят вернуться на самый верх, и у них есть мастерство и игроки для этого. Они голодны и обладают желанием, чтобы добавить трофеи и вернуть клуб туда, где ему положено быть. Такова главная цель", — сообщил Делап официальному веб-сайту "Челси".