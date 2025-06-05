Делап пришел в "Челси" за трофеями

Лиам Делап Нападающий Лиам Делап заявил, что перешел в "Челси" ради завоевания трофеев.

Накануне "Челси" подтвердил переход Делапа из "Ипсвича", согласившись выплатить отступные за Лиама в размере 30 миллионов фунтов.

"Челси" лишь в завершившемся сезоне завоевал свой первый трофей при американских владельцах, выиграв Лигу Конференций, однако именно возможность брать самые важные награды привлекла Лиама в лондонском клубе.

"Я наблюдал за этим клубом, когда рос, и я понимаю его масштаб и то, насколько невероятен он был на протяжении многих лет".

"Я хотел перейти сюда, чтобы выигрывать трофеи. Когда я поговорил с клубом, то понял, что все хотят вернуться на самый верх, и у них есть мастерство и игроки для этого. Они голодны и обладают желанием, чтобы добавить трофеи и вернуть клуб туда, где ему положено быть. Такова главная цель", — сообщил Делап официальному веб-сайту "Челси".




Метки Делап, Ипсвич, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.06.2025 07:00

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Последние комментарии:




  1. zorg 05.06.2025 07:23 # zorg
    Так они туда и вернулись, где были до Абрамовича

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  2. theo-zm 05.06.2025 07:18 # theo-zm
    То был Абрамович
    Это уже другой клуб

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