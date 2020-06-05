"Юнайтед" предложил 55 млн. фунтов за Мбемо

"Манчестер Юнайтед" сделал свое стартовое предложение о покупке вингера "Брентфорда" Бриана Мбемо.

По информации The Athletic, "Юнайтед" предложил за Мбемо 45 миллионов фунтов в виде гарантированной суммы плюс 10 млн. фунтов в виде бонусов.



Это предложение стоимостью 55 млн. фунтов несколько не дотягивает до ожиданий "Брентфорда", однако два клуба продолжают переговоры, а сам Мбемо настроен перейти в "Юнайтед".



В прошлом сезоне "Юнайтед" забил только 44 гола в Премьер-Лиге, и это второй худший результат в дивизионе, за исключением вылетевших команд, поэтому "красные дьяволы" собираются кардинально перестроить свою атаку за лето.



В то же время один только Мбемо отличился 20 раз за "Брентфорд" в Премьер-Лиге, также отдав семь результативных передач.