"Челси" купил Делапа за 30 млн. фунтов

Лиам Делап "Челси" подтвердил приобретение нападающего "Ипсвича" Лиама Делапа за 30 миллионов фунтов.

После прохождения медобследования, Делап заключил с "Челси" контракт до 2031 года.

Указанная сумма в 30 млн. фунтов была прописана в контракте 22-летнего англичанина в качестве отступных, если "Ипсвич" вылетит из Премьер-Лиги, что и случилось с "трактористами" в завершившемся сезоне.

Как уточняет The Athletic, "Ипсвич" сразу получит 20 млн. фунтов. Также клубу с "Портман Роуд" положена доля с последующей перепродажи игрока лондонским клубом.

Интерес к Делапу в предыдущие недели и месяцы также проявляли "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл", "Эвертон", "Ноттингем Форест", "Милан" и "Ювентус", однако Лиам изначально тяготел к "Челси", и попадание "синих" в Лигу Чемпионов предопределило его выбор.

Делап провел в "Ипсвиче" всего один сезон, в течение которого забил 12 голов в Премьер-Лиге. Сами "трактористы" только прошлым летом приобрели Лиама у "Манчестер Сити" за 20 млн. фунтов.

За родной "Сити Делап сыграл шесть матчей, включая лишь два в Премьер-Лиге, успев побывать в "Стоуке", "Престоне" и "Халле" на правах аренды.

Как раз в академии "Сити" Делапу довелось поработать с нынешним главным тренером "Челси" Энцо Марески, что стало еще одним фактором в выборе Лиама.

"Я понимаю масштаб этого клуба и могу видеть, по какой траектории он движется с этими игроками и этим главным тренером. Это невероятное место для моего развития, и я надеюсь, что достигну удивительных вещей здесь и помогу клубу выиграть больше трофеев", — сообщил Делап.

Лиам Делап




Метки Делап, Ипсвич, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.06.2025 00:05

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Последние комментарии:




  1. halamadrid94 05.06.2025 00:39 # halamadrid94
    В последний раз немцы проигрывали португальцам на ЕВРО-2000 , когда Сержиу Консейсау оформил хет-трик. Вот так вот. А спустя 25 лет сынишка уже феерит.

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  2. ersain-dakarimov 05.06.2025 00:12 # ersain-dakarimov
    Топ нап. Десятку положит

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  3. kellborn 05.06.2025 00:12 # kellborn
    Педри назван лучшим центральным полузащитником мира по версии ESPN.
    ESPN составил список 100 лучших футболистов мира на данный момент, разделив его на 7 рейтингов по основным позициям.

    В список лучших центральных и опорных полузащитников вошли 15 игроков:

    1. Педри («Барселона»);

    2. Деклан Райс («Арсенал»);

    3. Федерико Вальверде («Реал»);

    4. Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»);

    5. Витинья («ПСЖ»);

    6. Николо Барелла («Интер»);

    7. Йозуа Киммих («Бавария»);

    8. Бруно Гимараэс («Ньюкасл»);

    9. Райан Гравенберх («Ливерпуль»);

    10. Жоау Невеш («ПСЖ»);

    11. Френки де Йонг («Барселона»);

    12. Родриго Де Поль («Атлетико»);

    13. Фабиан Руис («ПСЖ»);

    14. Орельен Тчуамени («Реал»);

    15. Сандро Тонали («Ньюкасл»).

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  4. thegodfather 05.06.2025 00:11 # thegodfather
    У немцев состав гавнища. Вцелом неудивительно.
    Но португалы те еще кудесники.

    И дело не в витинье. Они все там ебанутые.

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  5. thegodfather 05.06.2025 00:08 # thegodfather
    Император!!!

    Но 10 в апл (без пенок) и 8 в шипе... Потенциал там есть, но бля это опять не про здесь и сейчас....
    Но за 30 лямов считай подарок.
    Если меньяна за 20 оформим плюс минус это то уже сразу можно считать топ. Чтобы дальше не 6ыло.

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  6. kellborn 05.06.2025 00:07 # kellborn
    Норм трансфер. Но ИМХО нап- самая проблемная позиция Челси. Могли бы и раскошелиться на кого посерьезней

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  7. standard 05.06.2025 00:06 # standard
    гей-бой свою пизду предлагает всем желающим. единственое условие ваш вес не должен превышать 100 кг, иначе у него там все порвется

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