"Челси" купил Делапа за 30 млн. фунтов

"Челси" подтвердил приобретение нападающего "Ипсвича" Лиама Делапа за 30 миллионов фунтов.

После прохождения медобследования, Делап заключил с "Челси" контракт до 2031 года.



Указанная сумма в 30 млн. фунтов была прописана в контракте 22-летнего англичанина в качестве отступных, если "Ипсвич" вылетит из Премьер-Лиги, что и случилось с "трактористами" в завершившемся сезоне.



Как уточняет The Athletic, "Ипсвич" сразу получит 20 млн. фунтов. Также клубу с "Портман Роуд" положена доля с последующей перепродажи игрока лондонским клубом.



Интерес к Делапу в предыдущие недели и месяцы также проявляли "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл", "Эвертон", "Ноттингем Форест", "Милан" и "Ювентус", однако Лиам изначально тяготел к "Челси", и попадание "синих" в Лигу Чемпионов предопределило его выбор.



Делап провел в "Ипсвиче" всего один сезон, в течение которого забил 12 голов в Премьер-Лиге. Сами "трактористы" только прошлым летом приобрели Лиама у "Манчестер Сити" за 20 млн. фунтов.



За родной "Сити Делап сыграл шесть матчей, включая лишь два в Премьер-Лиге, успев побывать в "Стоуке", "Престоне" и "Халле" на правах аренды.



Как раз в академии "Сити" Делапу довелось поработать с нынешним главным тренером "Челси" Энцо Марески, что стало еще одним фактором в выборе Лиама.



"Я понимаю масштаб этого клуба и могу видеть, по какой траектории он движется с этими игроками и этим главным тренером. Это невероятное место для моего развития, и я надеюсь, что достигну удивительных вещей здесь и помогу клубу выиграть больше трофеев", — сообщил Делап.



