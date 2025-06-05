"Челси" купил Делапа за 30 млн. фунтов
"Челси" подтвердил приобретение нападающего "Ипсвича" Лиама Делапа за 30 миллионов фунтов.
После прохождения медобследования, Делап заключил с "Челси" контракт до 2031 года.
Указанная сумма в 30 млн. фунтов была прописана в контракте 22-летнего англичанина в качестве отступных, если "Ипсвич" вылетит из Премьер-Лиги, что и случилось с "трактористами" в завершившемся сезоне.
Как уточняет The Athletic, "Ипсвич" сразу получит 20 млн. фунтов. Также клубу с "Портман Роуд" положена доля с последующей перепродажи игрока лондонским клубом.
Интерес к Делапу в предыдущие недели и месяцы также проявляли "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл", "Эвертон", "Ноттингем Форест", "Милан" и "Ювентус", однако Лиам изначально тяготел к "Челси", и попадание "синих" в Лигу Чемпионов предопределило его выбор.
Делап провел в "Ипсвиче" всего один сезон, в течение которого забил 12 голов в Премьер-Лиге. Сами "трактористы" только прошлым летом приобрели Лиама у "Манчестер Сити" за 20 млн. фунтов.
За родной "Сити Делап сыграл шесть матчей, включая лишь два в Премьер-Лиге, успев побывать в "Стоуке", "Престоне" и "Халле" на правах аренды.
Как раз в академии "Сити" Делапу довелось поработать с нынешним главным тренером "Челси" Энцо Марески, что стало еще одним фактором в выборе Лиама.
"Я понимаю масштаб этого клуба и могу видеть, по какой траектории он движется с этими игроками и этим главным тренером. Это невероятное место для моего развития, и я надеюсь, что достигну удивительных вещей здесь и помогу клубу выиграть больше трофеев", — сообщил Делап.
05.06.2025 00:05
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Последние комментарии:
В последний раз немцы проигрывали португальцам на ЕВРО-2000 , когда Сержиу Консейсау оформил хет-трик. Вот так вот. А спустя 25 лет сынишка уже феерит.
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Топ нап. Десятку положит
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Педри назван лучшим центральным полузащитником мира по версии ESPN.
ESPN составил список 100 лучших футболистов мира на данный момент, разделив его на 7 рейтингов по основным позициям.
В список лучших центральных и опорных полузащитников вошли 15 игроков:
1. Педри («Барселона»);
2. Деклан Райс («Арсенал»);
3. Федерико Вальверде («Реал»);
4. Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»);
5. Витинья («ПСЖ»);
6. Николо Барелла («Интер»);
7. Йозуа Киммих («Бавария»);
8. Бруно Гимараэс («Ньюкасл»);
9. Райан Гравенберх («Ливерпуль»);
10. Жоау Невеш («ПСЖ»);
11. Френки де Йонг («Барселона»);
12. Родриго Де Поль («Атлетико»);
13. Фабиан Руис («ПСЖ»);
14. Орельен Тчуамени («Реал»);
15. Сандро Тонали («Ньюкасл»).
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У немцев состав гавнища. Вцелом неудивительно.
Но португалы те еще кудесники.
И дело не в витинье. Они все там ебанутые.
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Император!!!
Но 10 в апл (без пенок) и 8 в шипе... Потенциал там есть, но бля это опять не про здесь и сейчас....
Но за 30 лямов считай подарок.
Если меньяна за 20 оформим плюс минус это то уже сразу можно считать топ. Чтобы дальше не 6ыло.
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Норм трансфер. Но ИМХО нап- самая проблемная позиция Челси. Могли бы и раскошелиться на кого посерьезней
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гей-бой свою пизду предлагает всем желающим. единственое условие ваш вес не должен превышать 100 кг, иначе у него там все порвется
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