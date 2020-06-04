Лисандро Мартинес не собирается в "Наполи"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес не заинтересован в переходе в итальянский "Наполи".

Мартинес был одним из любимчиков Эрика Тен Хага, тогда как при Рубене Амориме 27-летний аргентинец толком не успел проявить себя, в феврале выбыв с травмой крестообразных связок колена.



В то же время "Наполи" осведомлен, что "Юнайтед" открыт к продаже почти каждого своего игрока. Чемпионы Серии А включили Лисандро в шорт-лист своих целей на лето, утверждает Daily Mail.



Однако Мартинес находится в хороших отношения с Аморимом и рассматривается одним из лидеров раздевалки. Лисандро настроен достичь успеха в "Юнайтед".



Мартинес надеется приступить к тренировкам к концу предсезонного периода, что должно позволить ему вернуться на футбольное поле в сентябре.