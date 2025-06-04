"Манчестер Сити" договорился с Шерки

"Манчестер Сити" достиг договоренности с атакующим полузащитником французского "Лиона" Райаном Шерки.

На днях появились слухи, что главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прервал свою отпуск и отправился во Францию на встречу с Шерки.



Однако ни "Ливерпулю", ни кому-либо еще не удалось перехватить 21-летнего француза, который, как сообщает журналист Фабрицио Романо, дал свое согласие на переход в "Сити".



"Сити" еще в минувший уикенд установил контакт с "Лионом" и в ближайшие часы должен направить свое предложение о покупке Шерки, которого французский клуб оценивает в 35 миллионов евро (29.5 млн. фунтов).



"Сити" остановил свой выбор на Шерки после того, как посчитал Флориана Вирца из "Байера" и Моргана Гиббс-Уайта из "Ноттингем Форест" неоправданно дорогими.