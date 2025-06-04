"Арсенал" попрощался с Нето, Тирни, Жоржиньо и Стерлингом

"Арсенал" объявил о расставании сразу с 20 игроками, чьи контракты истекают в конце июня и продлены не будут.

К этим 20 игрокам относятся представители не только первой команды, но также U-21, U-18 и даже женской.



Команда Микеля Артеты прощается с защитником Кираном Тирни и полузащитником Жоржиньо, а также голкипером Нето и вингером Рахимом Стерлингом, которые этот сезон провели в лондонском клубе на правах аренды и теперь возвращаются в "Борнмут" и "Челси", соответственно.



Контракт Томаса Партея тоже истекает в конце июня, однако в данный момент "Арсенал" ведет переговоры с ганским полузащитником о новой сделке.