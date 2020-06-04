"Юнайтед" начал переговоры с "Брентфордом" по Мбемо

Как и ожидалось, "Манчестер Юнайтед" вступил в переговоры с "Брентфордом" насчет приобретения вингера Бриана Мбемо.

Только на днях стало известно, что Мбемо определил "Юнайтед" как наиболее предпочтительный вариант для продолжения своей карьеры, несмотря на интерес ряда других клубов, включая "Ливерпуль" и "Ньюкасл".



А сейчас, как сообщает Sky Sports, "Юнайтед" установил официальный контакт с "Брентфордом", чтобы начать переговоры по согласованию компенсации за Мбемо.



"Брентфорд" открыт к предложениям по 25-летнему игроку сборной Камеруна, но в данный момент оценивает свою звезду более чем в 60 миллионов фунтов.



У Мбемо остается только один год по контракту, однако "пчелы" чувствуют себя расслабленно, потому что им принадлежит опция продления на 12 месяцев.