"Юнайтед" начал переговоры с "Брентфордом" по Мбемо

Бриан Мбемо Как и ожидалось, "Манчестер Юнайтед" вступил в переговоры с "Брентфордом" насчет приобретения вингера Бриана Мбемо.

Только на днях стало известно, что Мбемо определил "Юнайтед" как наиболее предпочтительный вариант для продолжения своей карьеры, несмотря на интерес ряда других клубов, включая "Ливерпуль" и "Ньюкасл".

А сейчас, как сообщает Sky Sports, "Юнайтед" установил официальный контакт с "Брентфордом", чтобы начать переговоры по согласованию компенсации за Мбемо.

"Брентфорд" открыт к предложениям по 25-летнему игроку сборной Камеруна, но в данный момент оценивает свою звезду более чем в 60 миллионов фунтов.

У Мбемо остается только один год по контракту, однако "пчелы" чувствуют себя расслабленно, потому что им принадлежит опция продления на 12 месяцев.




Метки Брентфорд, Манчестер Юнайтед, Мбемо

Автор mihajlo   

Дата 04.06.2025 18:00

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