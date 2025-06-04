"Мидлсбро" уволил Кэррика

Клуб Чемпионшипа "Мидлсбро" уволил своего главного тренера Майкла Кэррика.

"Мидлсбро" стал первой тренерской работой Кэррика в качестве самостоятельного специалиста, когда Майкл возглавил "речников" в октябре 2022.



Уже в своем дебютном сезоне на "Риверсайде" Кэррик достиг плей-офф Чемпионшипа, однако в двух последних кампаниях "Боро" финишировал за пределами топ-6.



Большую частью сезона 2024/25 "Боро" провел, сражаясь за попадание в плей-офф, но в шести заключительных матчах одержал только одну победу и в итоге занял лишь 10-е место.



Вместе с бывшим полузащитником "Манчестер Юнайтед" уходят и его ассистенты Джонатан Вудгейтт и Грэм Кэррик, который приходится Майклу братом.



Уход Кэррика означает, что 17 из 24 клубов этого сезона Чемпионшипа поменяли рулевого с августа прошлого года.