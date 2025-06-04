"Сити" не будет покупать Гиббс-Уайта

Морган Гиббс-Уайт "Манчестер Сити" потерял интерес к полузащитнику "Ноттингем Форест" Моргану Гиббс-Уайт.

Гиббс-Уайт был одним из вариантов, рассматриваемых "Сити" на замену Кевину Де Брюйне, который уходит свободным агентом после 10 лет в клубе.

В прессе даже ходили слухи, что "Сити" обменять Джека Грилиша на Гиббс-Уайта, если "Форест" квалифицируется в Лигу Чемпионов.

Однако talkSPORT утверждает, что сейчас "Сити" готов вычеркнуть 25-летнего Гиббс-Уайта из списка своих трансферных целей на это лето.

Дело в том, что "Форест" оценивает свою звезду в 100 миллионов фунтов, а "Сити" в последние годы не привык переплачивать, очередным подтверждением чему стал выход "горожан" из борьбы за плеймейкера "Байера" Флориана Вирца.

"Сити" нашел гораздо более доступный вариант, практически договорившись с Райаном Шерки, которого "Лион" отпускает примерно за 35 млн. фунтов.




Метки Гиббс-Уайт, Манчестер Сити, Ноттингем Форест

Автор mihajlo   

Дата 04.06.2025 16:00

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  1. arthur-naprimer 04.06.2025 16:23 # arthur-naprimer
    100 лямов за середняка, совсем ебу дали. Уйдет через 1-2 года за 20-30, не больше, потому что контракт будет заканчиваться

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