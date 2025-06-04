"Сити" не будет покупать Гиббс-Уайта

"Манчестер Сити" потерял интерес к полузащитнику "Ноттингем Форест" Моргану Гиббс-Уайт.

Гиббс-Уайт был одним из вариантов, рассматриваемых "Сити" на замену Кевину Де Брюйне, который уходит свободным агентом после 10 лет в клубе.



В прессе даже ходили слухи, что "Сити" обменять Джека Грилиша на Гиббс-Уайта, если "Форест" квалифицируется в Лигу Чемпионов.



Однако talkSPORT утверждает, что сейчас "Сити" готов вычеркнуть 25-летнего Гиббс-Уайта из списка своих трансферных целей на это лето.



Дело в том, что "Форест" оценивает свою звезду в 100 миллионов фунтов, а "Сити" в последние годы не привык переплачивать, очередным подтверждением чему стал выход "горожан" из борьбы за плеймейкера "Байера" Флориана Вирца.



"Сити" нашел гораздо более доступный вариант, практически договорившись с Райаном Шерки, которого "Лион" отпускает примерно за 35 млн. фунтов.