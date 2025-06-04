Рамсдейл договаривается с "Вест Хэмом"

Аарон Рамсдейл Голкипер вылетевшего из Премьер-Лиги "Саутгемптона" Аарон Рамсдейл договаривается о своем переходе в "Вест Хэм".

Рамсдейл только прошлым летом перебрался в "Саутгемптон" из "Арсенала". Аарон обрел столь желанную возможность играть регулярно, но его стараний оказалось недостаточно, чтобы "святые" избежали вылета в Чемпионшип.

В отличие от "Саутгемптона", Рамсдейл все еще может начать следующий сезон в Премьер-Лиге. По информации talkSPORT, 27-летний англичанин уже ведет переговоры с "Вест Хэмом".

Рамсдейл пропустил 66 из 86 голов "Саутгемптона" в завершившемся сезоне Премьер-Лиги, но это не смущает главного "Вест Хэма" Грэма Поттера, который предпочитает ориентироваться на игру Аарона за "Арсенал", "Шеффилд Юнайтед" и "Борнмут".

"Вест Хэм" как раз находится в поисках нового голкипера после расставания с Лукашем Фабиански, который посвятил "молотобойцам" семь сезонов.

"Саутгемптон" надеется выручить 20 миллионов фунтов за Рамсдейла, который год назад обошелся "святым" в 18 млн. фунтов.

Расставание с Рамсдейлом позволило бы клубу с "Сент-Мэри" облегчить свою зарплатную ведомость на 100,000 фунтов в неделю.




Метки Вест Хэм, Рамсдейл, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 04.06.2025 15:00

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Последние комментарии:




  1. gameboy 04.06.2025 15:31 # gameboy
    С этим клоуном только в шип

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  2. lahmatyj 04.06.2025 15:06 # lahmatyj
    Ну тут ВХЮ либо в еврокубки, либо в шип с этим кипером лол

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