Рамсдейл договаривается с "Вест Хэмом"

Голкипер вылетевшего из Премьер-Лиги "Саутгемптона" Аарон Рамсдейл договаривается о своем переходе в "Вест Хэм".

Рамсдейл только прошлым летом перебрался в "Саутгемптон" из "Арсенала". Аарон обрел столь желанную возможность играть регулярно, но его стараний оказалось недостаточно, чтобы "святые" избежали вылета в Чемпионшип.



В отличие от "Саутгемптона", Рамсдейл все еще может начать следующий сезон в Премьер-Лиге. По информации talkSPORT, 27-летний англичанин уже ведет переговоры с "Вест Хэмом".



Рамсдейл пропустил 66 из 86 голов "Саутгемптона" в завершившемся сезоне Премьер-Лиги, но это не смущает главного "Вест Хэма" Грэма Поттера, который предпочитает ориентироваться на игру Аарона за "Арсенал", "Шеффилд Юнайтед" и "Борнмут".



"Вест Хэм" как раз находится в поисках нового голкипера после расставания с Лукашем Фабиански, который посвятил "молотобойцам" семь сезонов.



"Саутгемптон" надеется выручить 20 миллионов фунтов за Рамсдейла, который год назад обошелся "святым" в 18 млн. фунтов.



Расставание с Рамсдейлом позволило бы клубу с "Сент-Мэри" облегчить свою зарплатную ведомость на 100,000 фунтов в неделю.